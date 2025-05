"Od starta plej-ofa smo u specifičnoj situaciji iz razloga što smo pred početak plej-ofa obezbedili drugo mesto, što je bio i cilj na početku polusezone. Ušli smo u situaciju da nemamo takmičarski imperativ, što je sa jedne strane dobro jer nam je donelo određeni mir da eksperimentišemo sa nekim stvarima i probamo neke stvari. Neke povrede su nam i to poremetile malo", rekao je Blagojević.

"Iz mira koji smo imali smo ušli u kontra situaciju zbog vezanih poraza, dobili smo pritisak koji nismo želeli i očekivali, koji sami sebi namećemo, jer Partizan kao veliki klub ne može sebi da dozvoli da ima poraze u nizu. Sami sebi namećemo imperativ da u poslednje dve utakmice zabeležimo pozitivne rezultate i povećamo bodovni saldo u plej-ofu, s kojim svakako nismo zadovoljni. To će biti prioritet na utakmici protiv Mladosti iz Lučana, kao i protiv Vojvodine u poslednjem kolu", dodao je trener Partizana.

"Zadovoljan sam energijom ekipe u poslednjoj utakmici protiv TSC-a, kao i prikazanim kvalitetom. Mislim da je bila bolja utakmica od pobede nad Radničkim iz Kragujevca, ali nekad rezultat ne prati kvalitet igre na terenu. Žao mi je jer su momci uložili veliki napor. Bilo je dosta mladih igrača u prethodne dve utakmice i oni imaju priliku da iskoriste ovo iskustvo za svoj razvoj. Ovo je velika škola za njih i sigurno će im to iskustvo jako dobro doći", izjavio je trener Partizana.

Blagojević je rekao da se Dušan Jovanović, koji je propustio prethodnu utakmicu protiv TSC-a, oporavio od povrede i da je on jedini napadač koga ima na raspolaganju za meč protiv Mladosti.

"Ponosan sam na intenzivnije uključenje mladih igrača u takmičarski proces. Mi smo posle OFK Beograda tim koji daje najviše minuta mladim igračima. Ponosan sam na to, ali ne samo zbog pukih minuta, već i napretka koji su određeni igrači pokazali kroz ovaj proces. To posmatram kao dobru stvar, uz timski napredak. Ima tu nedostataka, razlozi su razni, ali kad se završi prvenstvo možemo to detaljnije da izanaliziramo", rekao je trener Partizana.