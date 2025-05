"Prvo poluvreme smo poveli sa 2:0, mada nisam bio zadovoljan kako je to izgledalo, bilo je dosta nekvalitetno odrađenih momenata u svim fazama igre i ja sam to rekao igračima na poluvremenu. Pre svega sam im zamerio na stavu koji su imali, koji je bio dobar protiv TSC-a (1:2), a sada nije. Posle razgovora na poluvremenu slika se promenila, mislim da smo izgledali znatno bolje u drugom poluvremenu, da smo držali sve pod kontrolom, dali golove, mogli smo još neke. Ovo kakvo je bilo drugo poluvreme, to je ono kako bih ja voleo da ekipa izgleda", rekao je Blagojević za Arenu sport.