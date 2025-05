– Čestitam ekipi Radničkog na prošlogodišnjim, ali i na rezultatima iz ove sezone. Zaista rade lep posao, igraju napadački, dopadljiv fudbal. Iskrene čestitke na tome. Znali smo da nas očekuje teška utakmica, ulog je bio veliki, jer je pobeda nama značila plasman u Evropu, ali bili smo i obazrivi, jer nismo želeli da nam se Radnički približi u slučaju poraza. Prvo poluvreme proteklo je u ispitivanju snaga, nije bilo preterano interesantno. Mi smo imali Romanićevu šansu posle prekida. Drugo poluvreme je bilo zanimljivije i ofanzivnije. Radnički je krenuo na sve ili ništa, pogotovo u finišu, a onda smo kao u boksu spustili ruke i krenuli u napad, ali nismo uspeli ni mi ni oni da napravimo taj nokaut. Čini mi se da je rezultat realan. Sada sledi finale Kupa, a potom i poslednje kolo prvenstva, pratićemo i ostale rezultate. Ali, prvo je finale Kupa protiv Crvene zvezde, naše najbolje ekipe i to treba priznati. Međutim, igra se jedna utakmica i daćemo sve od sebe da pobedimo. Igrači jesu umorni, odigrali smo veliki broj utakmica, ali verujemo da možemo do srede svi da se oporavimo i da se spremimo za taj važan meč. Zahvalio bih se svima na lepoj saradnji, s obzirom na to da je ovo poslednji domaći meč ove sezone – rekao je Kuntić.