"Zvezda je na našim prostorima jedna od najvećih, ima ogroman budžet, najbolje rezultate poslednjih godina i mi to poštujemo. Mi smo pokazali da možemo da igramo, na poslednjoj utakmici smo to dokazali. Neće biti lako da odigramo toliko dobro u kontinuitetu tokom 90 minuta, jer je to veoma teško protiv Crvene zvezde, ali je sigurno da ni oni neće moći da dominiraju tokom celog meča protiv nas", kazao je trener Vojvodine.