On je i ranije bio na meti kritika zbog svojih objava na društvenim mrežama, ali se poslednji incident smatrao odlučujućim za rukovodstvo BBC-ja, koje je, prema rečima urednice za kulturu i medije Kejti Razal, ocenilo da je njegova pozicija postala neodrživa.

"Fudbal je bio srž mog života, kako na terenu, tako i u studiju. Duboko mi je stalo do igre i do rada koji sam godinama obavljao za Bi Bi Si. Kao što sam rekao, nikada ne bih svesno podelio nešto antisemitsko – to je protiv svega u šta verujem. Ipak, priznajem grešku i bol koji sam prouzrokovao i još jednom se izvinjavam. Povlačenje sada je, po mom mišljenju, ispravno", rekao je Lineker.