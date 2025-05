Čitava priča se zaokružila prema ovom listu, ali bilo je poprilično razloga da se posumnja u istu počevši od reči samog Nemca koji je bio izričit u tome da mu je neophodan odmor nakon odlaska iz Liverpula, do njegovog prihvatanja posla operativca u fudbalskoj sekciji Red bula.

Naravno, nije nemoguće da dođe do pucanja projekta i da se Klopu vrati energija da ponovo radi punom parom i to u jednom od najlepših gradova sveta, ali to se za sada neće desiti.