To su neke stvari koje ipak moram da istaknem, to su stvari koje nisu u redu, da se dešava na jednoj finalnoj utakmici. Po meni, ta tribina je morala da se isprazni da bi moglo da se igra fudbal. Bili smo hendikepirani. To je jedina zamerka, ali, verujte mi, to nije mala zamerka. To nije prvi put, a neće biti ni poslednji. To mora da se kaže, mora više neko da se sankcioniše za to. Ako ćemo ovako da igramo fudbal, onda i ne moramo da igramo.