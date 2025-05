Trener fudbalera Radničkog iz Niša Siniša Dobrašinović rekao je da se nada da će njegov tim ostvariti pozitivan rezultat u poslednjem kolu Super lige Srbije, kao i da bi to bila dobra uvertira u baraž za opstanak u tom takmičenju.

"Očekuje nas jedna dobra utakmica protiv ekipe koja u drugom delu prvenstva igra veoma dobro. Naravno da je bitan rezultat jer je važno iz kakvog ćemo raspoloženja ući u utakmice baraža. Nadamo se pozitivnom rezultatu. Biće to dobra prilika da se pripremimo za baraž, sve što se bude dešavalo u narednom periodu biće priprema", rekao je Dobrašinović, preneo je niški klub.

"Rezultati nas malo nisu ispratili, ali nema to nikakve veze. Rekao sam pre dve-tri nedelje da je baraž realnost i to se obistinilo. Radimo i spremno ćemo ući u sve utakmice koje slede", istakao je on.