- Ne zavisi sve od nas, ali mi moramo da radimo ono što jeste do nas. Svaka od utakmica sa IMT-om i prošle i ove godine je bila izuzetno uzbudljiva i neizvesna, do poslednjeg minuta, a bilo je i preokreta u „ekstra tajmu“. Pamtimo dobro onu utakmicu iz decembra prošle godine, kada su domaći napravili preokret, a u ovoj poslednjoj, u kupu, mi smo režirali preokret. Tako da to garantuje još jednu neizvesnu utakmicu. Domaćin ima dosta pojedinaca sa izrazitim individualnim kvalitetom, a jaki su i kao kolektiv. Ne bih izdvajao nikog posebno, iako sam prošli put pomenuo Lukovića, koga najbolje poznajem, jer kad god ga izdvojim, on nam da gol. Hoću da se fokusiramo na našu igru, koja je bila dobra u prethodne tri utakmice i cilj nam je da je još unapredimo i uradimo ono što je do nas, što od nas zavisi, a to je da pobedimo, izjavio je šef stručnog štaba Mladen Dodić.