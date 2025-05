- Da ne bih bio previše subjektivan, to je naše dete, sin ovog grada, ali dve godine najbolji igrač Superlige, proglašen od igrača i trenera to nije mala stvar. Ove godine je bio ubedljiv i imao je sedam glasova više od Mirka Ivanjića iz Crvene zvezde, apsolutno je zaslužio poziv u reprezentaciju. To je možda pitanje za selektora, možda da dođe u Novi Pazar i pogleda jednu evropsku utakmicu imao bi šta da vidi. Pored nepriksnovenog broja jedan u srpskom fudbalu, to nisu samo moje reči. Kad bi došao... Tu je Aleksandar Mesarović. Kako taj momak namešta golove... Kako igra prednjeg, zadnjeg veznog i svaku utakmicu istrči 12 do 13 kilometara. Nikad se nije požalio, samo je jednu utakmicu propustio, fenomenalan igrač. Ima Novi Pazar šta da ponudi! A samo Tekstilac ima manji budžet od Pazara.