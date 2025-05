"Moj stariji brat preminuo je pre nekoliko godina, a imam i mlađeg brata s majčine strane. Imam dobar odnos s majkom, a malo manje dobar s ocem. No, to ne znači da je on loš. Morate da razumete Balkan, tamo je ponos velika stvar. Ko donosi hranu na sto, ko se brine o porodici"

"Otac me je stvorio, ali otišao sam na viši nivo u smislu ekonomije i ostalog. Ostvario sam više toga. Ponos je takav da on ne želi pomoć, ne treba mu ništa. No, ja mu ipak pomažem jer verujem u to", rekao je Ibrahimović.