Dres Loznice nosio je do kraja karijere, mada je bilo ponuda klubova višeg ranga, a 1982. okačio je kopačke o klin. Bio je na poziciji halfa ili centarhalfa, ali je znao i da zatrese protivničke mreže. Po oceni sportskih izveštača najbolje je ocenjeni levi half i u idealnom timu je Srpske lige od 1960. do 1985. godine, a prema statistici je i u idealnom timu Loznice u prvom veku trajanja, od njenog osnivanja 1919. do 2019.