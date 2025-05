- Nije bilo lako, kao neko veoma mlad sa 14-15 godina, koji je već bio medijski izložen. U tom dobu nisi još uvek svestan, šta nosi sve to, ali kako polako odrastaš, postaješ svesniji svega. Osobe koje ne mogu da izdrže taj pritisak i stres, veoma je važno da imaju nekoga sa kim mogu da popričaju i da se posavetuju. Ja sam isto neko koji dosta stvari drži u sebi i kada dođe do jedne tačke, jednostavno puknem i onda nekada umem da preteram u nekim reakcijama. Generalno, jako je bitno imati osobu s kojom možeš porazgovarati i to nikako nije sramota, već je jedan oblik hrabrosti i veličine čoveka. Meni je najviše pomogla porodica, sestra, koji mi uvek kažu stvari koje su onakve kakve jesu i direktno, što sa druge strane izuzetno volim i poštujem. S druge strane i prijatelji, ali u današnjemm svetu dosta nekih saveta koje dobiješ od prijatelja, ponekad mogu da budu ne 100 odsto iskrene. Ali uglavnom mi je porodica glavna podrška - istakao je Vlahović i dodao:

- Neki ljudi mi kažu, šta te briga samo igraj, ali to nije baš tako. Svakodnevno se suočavaš sa pritiscima i nije lako, ali sam se već navikao na to, jer sam već kao mali dospeo u medije. Ali uz pomoć mojih prijatelja i porodice sam napredovao i čini su me dosta boljim. Čak neki tekstovi na društvenim mrežama, koji u 99 odsto slučajeva nemaju veze ni sa čim, već samo da privuku ljudi i njima je verovatno to zanimljivo. Oni moraju da znaju da odvoje društvene mreže od stvarnog života, što je u ovom vremenu izuzetno teško.