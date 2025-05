"Ostala nam je još jedna utakmica u sezoni, ona najbitnija za naš klub - finale. Pokazali smo u prvoj utakmici da smo bolja ekipa. Dominirali smo, imali neke šanse, mogli smo da pobedimo utakmicu i da olakšamo ovu drugu. Bez obzira, možda je i bolje što je ostalo 0:0, jer mislim da će fokus, koncentracija i disciplina ekipe biti još bolji nego što su bili u prvoj utakmici. Optimista sam, pokušaćemo da se oporavimo što više do utakmice", rekao je Dobrašinović, preneo je klub.

"Ući ćemo u utakmicu spremni da pobedimo i ostavimo Radnički u Super ligi gde i zaslužuje da bude", istakao je on.

"Uroš Vitas je na terapiji, još uvek ne znamo kakva će situacija biti sa njim do utakmice. Radivoj Bosić se ženi u nedelju, tako da on sigurno neće biti u sastavu. Svi ostali su spremni", dodao je on.