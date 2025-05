Članica Radne grupe je istakla da je najvažniji posao do sada bilo da se prođe monitoring UEFA i tako dobije licenca za igranje evropskih takmičenja.

"Bila su ogromna očekivanja jer su bili ogromni problemi. Uspeli smo da zaustavimo taj put nizbrdo, najteže je u toj fazi napraviti promene. U tom periodu je najteže bilo proći monitoring UEFA i dobiti licencu, jer se monitoring odnosi na sve. Uradili smo Sizisov posao. Suočavali smo se sa tužbama i problemima. Najavili su nam čak i gašenje struje kad smo došli, klub nije izmirivao dugove ni prema državi. Sve smo morali da rešimo da bismo prošli monitoring. Da nismo prošli monitoring niko ne bi rekao da je to greška prethodne uprave. Dugovi i dalje postoje, fond plata je smanjen, smanjili smo obaveze. Budžet je za 250.000 mesečno manji što je na godišnjem nivou tri miliona", rekla je Milka Forcan .

"Povremeno dobijamo od države i hvala na tome, ali to je kap u moru problema. Izlaze novi dugovi koji nisu bili evidentirani. Mučite se da dobijete sponzora, ali tih dana vam izađe menadžer od pre tri godine i dobijete presudu suda iz Lozane od 300.000. Dobijete priliv i odmah ga prosledite, a to nije uopšte došlo u naše vreme. U slučaju da vas blokiraju – problem je i licenciranje i registracija igrača. Najteži deo posla je urađen, ali nije klub i dalje na zelenoj grani. Sadašnji iznos duga je oko 47 miliona, 21 milion je dug prema Poreskoj upravi. Prvi put isplaćujemo i bruto plate".

"Kada smo započeli mandat krajem oktobra, rekli smo da ćemo raditi do kraja igračkog dela sezone i rekli smo da će Skupština biti početkom juna. To smo ispunili. U ponedeljak je Skupština FK Partizan, mi smo u ovom periodu relativno brzo nakon što smo preuzeli funkciju shvatili da nam treba pravna komisija i pravni tim. Stigli smo da se izborimo sa tužbama i problemima, izlazimo pred Skupštinu sa predlogom novog Statuta. Upravni odbor, komisija, tela su raspuštena na prethodnoj Skupštini. Naš novi Statut je demokratičniji u odnosu na prethodni. Predviđa mandat predsednika – maksimum dva mandata. Ranije nije bilo vremenskog ograničenja, moglo je da bude doživotno. Uprava je u prethodnom statutu bila maltene nesmenljiva. Sada toga više nema, sada može doći do pokretanja promena mnogo lakše".