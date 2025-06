-Jako me raduje njegova izjava i na to gledam pozitivno, jer je to dokaz koliko je našim igračim stalo da igra za reprezentaciju. Pravo je svakog da misli kako misli. Pretpostavljam i verujem da svi igrači u Srbiji, koji se bave profesionalno fudbalom, da bi sebe pozvali da su selektori. Ne samo on, svi. Na šta bi to ličilo, možete da zamislite. Poštujem to što je izrazio želju. Pratićemo... Ovoga puta smo se odlučili za ovu grupu igrača - rekao je Piksi o Ljajiću.