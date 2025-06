- Što se Sergeja tiče, razgovarali smo mislim pet puta. On je ostao pri stavu da psihički nije spreman. Što se mene tiče, dok sam ja selektor on više neće biti pozvan. Sa nekim drugim selektorom, to ćete morati jednoga dana, pitaćete njega. Mislim da više nema smisla da se gubi vreme. Igrao on ili neigrao, ja ga i dalje izuzetno cenim. Njegov stav je da psihiloški nije spreman. Priznaćete, posle pet razgovora, ne treba više govoriti na tu temu. Ponovio bih da to nema veze sa mnom. Nikakva svađa, zamolio bih ljude da ne prave nepotrebne priče. Nemam želje ni energije da nekoga ubeđujem ako neće. Vidite kako Ljajić pokazuje želju - kategoričan je bio selektro Srbije.