„Šta je problem? Kao, ne volim ga, nije mi simpatična njegova frizura!? Ne, on uništava sebe, Zvezdu, reprezentaciju! Ali, to je njegov problem. Hoćete li da mi kažete da zaslužuje da bude u reprezentaciji. Nije valjda! Ako ga pozovem, kako da vam objasnim poziv? Pričamo o sprintu protiv Štutgarta, a kad je to bilo? Prošle godine. Ne igra se zbog jednog sprinta. Neka se oni ljute na mene koliko god hoće. Uvek se ljute oni koji ne igraju.