Vukotić je imao tu nesreću da igra u vremenu kada su u jugoslovenskom fudbalu dominirali Crvena zvezda i Hajduk. Na prvu titulu je čekao punih 11 godina, a ta sezona će postati posebno upamćena jer su crno-beli do titule došli iako su izgubili od Crvene zvezde sa 4:1 i Hajduka sa 6:1.

- To je bilo vreme velike četvorke, ali su Crvena zvezda i Hajduk ipak dominirali. Skoro nemoguće, jer smo za tih 11 godina imali nekoliko sjajnih generacija. Tu godinu ću ipak pamtiti po utakmici sa Hajdukom koju smo izgubili na Stadionu JNA sa čak 6:1. Prethodno nas je i Zvezda pobedila sa 4:1. To nisam video nigde na svetu, mi smo doživeli katastrofu, a stadion je pevao tako da se orilo. Sedimo skrušeno u svlačionici i ne verujemo svojim ušima, atmosfera kao pred utakmicu, a ne posle teškog poraza. To nam je i dalo snagu, pa smo na kraju ipak slavili titulu - pričao je Moca svojevremeno.