„Činili su sjajan tandem. Vukašin je šest godina bio kod nas u klubu, dok je Mako Grujić proveo tri godine. Vukašin je svojevremeno slovio za najboljeg igrača Beograda u mlađim kategorijama i na jednoj prijateljskoj utakmici protiv FK Zvezdare, za koju je tada igrao Grujić, njih dvojica su napravila pravi šou. Iako se sve to dešavalo pre dvadesetak godina, dobro pamtim da je meč završen rezultatom 4:4, a njih dvojica su dominirali na terenu, pa smo odlučili da ih uparimo i to se pokazalo kasnije kao sjajan potez, ne samo za naš klub već i za srpski fudbal“, evocirao je uspomene Ziherl i potom dodao:

„I značajan broj drugih momaka napravio je, ali i dalje gradi, zapažene internacionalne karijere poput golmana Đorđa Nikolića, koji je branio za Bazel, a sad je u Turskoj, zatim Nikola Kuveljić koji je igrao u Poljskoj Visli, sad je član subotičkog Spartaka. Filip Damjanović član je turskog Konjaspora, Andrej Ilić nosi dres Uniona iz Berlina, u Bundesligi je i to u ekipi Holštajn Kila Marko Ivezić, dok je Vladimir Lučić u Crvenoj zvezdi. Svi oni, ali i mnogi drugi koje nismo pomenuli su potekli u našem klubu, veoma smo ponosni na njih, ali i na metodiku rada koju sprovodimo, jer su oni najbolja potvrda da trenažni koncept koji primenjujemo i te kako daje rezultate“, istakao je Ziherl.

„Selekcija petlića rođena 2012. godine osvojila je prvo mesto u B grupi Fudbalskog saveza Beograda. I naši mlađi kadeti su takođe u istom rangu takmičenja bili takođe prvi, a odlična je bila i druga ekipa naših kadeta koja je u Trećoj ligi zauzela prvo mesto. Ovog vikenda, tačnije u subotu, prva selekcija naših kadeta, igrači rođeni 2008. godine igraju protiv OFK Beograda za plasman u Prvu ligu Srbije. Nadamo se pobedi, jer bi to zaista bio veliki uspeh i ostvarenje jednog od naših strateških ciljeva“, istakao je Ziherl.

„Kod nas rade treneri koji se samo i sključivo bave trenerskim poslom, tako da im ovaj poziv ne predstavlja dodatni izvor zarade, upravo iz razloga kako bi se maksimalno posvetili toj deci ne samo kad trening traje, već i u njegovoj pripremi, ali potom i u detaljnoj analizi. Takođe, za sve nas koji vodimo klub i koji u njemu radimo to je jedina profesija, to je ono što najviše volimo i za šta smo se školovali“, rekao je Ziherl koji poseduje A licencu UEFA.

„Zahvaljujući Akademiji Kerver, sa kojom imamo poslovno-tehničku saradnju, zajednički organizujemo Benfikin kamp od 23. do 27. juna. Izuzetno nam je čast što smo se na ovaj način povezali sa slavnim portugalskim klubom. Takođe, posebno želim da istaknem i da ćemo od 20. do 22. juna biti domaćini drugog Memorijalnog turnira Momčilo Moca Vukotić na kome će učestvovati preko 50 ekipa uzrasta od sedam do 16 godina. Član našeg kluba je upravo Mocin unuk, a njegov otac i stric bili su inicijatori ideje da se pokrene manifestacija u čast velike legende Partizana. Na taj način mlađi naraštaji uče ko je bio slavni golgeter, a svi mi čuvamo od zaborava lik i delo vrhunskog sportiste i sjajnog čoveka kakav je bio Moca“.