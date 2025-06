Albaniji je dodeljena pobeda službenim rezultatom 3:0, a uz to su našoj selekciji oduzeta tri boda.

Situacija je sada prilično drugačija, sa obe strane se ističe da su Srbija i Albanija sportski prijatelji i da tome svedoči zajedno zajedničko organizovanje Evropskog prvenstva za mlade 2027. godine. Ali to ne znači da utakmica neće biti izuzetno zahtevna za naš tim. Naravno, postoje igrači koji mogu da se istaknu baš kao što je to uradio Ljajić pre gotovo 10 godina, ali je isto tako jasno da to neće biti laka stvar za bilo koga.