- Zajedno smo skoro pet godina, koliko ih „gazimo“ u reprezentaciji i stvarno nikad nismo imali ni najmanji problem. Ja mnogo dajem na toj radnoj atmosferi, da bude zdrava konkurencija. I svi oni znaju zašto neko brani ili ne brani, to im se objasni, pokušavam da budem iskren sa njima i do sada su to svi shvatali na neki pozitivan način. I svi oni su svesni da su ovde zbog reprezentacije a ne nekog svoh ličnog interesa.I reprezentacija je najvećim motiv za sve. Svi oni znaju ko je u datom trenutku u najboljoj formi.

- Znate kako, Đole jeste jedan smiren momak, ali poseduje on tu neku vatru u sebi. I zna on to, ajde tako da se izrazim, da hendluje.Prošao je put od Petrovca na Mlavi, preko Čukaričkog do Amerike i onda do Čelsija. I on ga je baš očvrsnuo, radi se o stamenom i čvrstom momku. Pre njega je sa ovih prostora samo Petar Borota branio u Čelsiju. Imam li nekih anegdota sa njim? Sa svima njima imam. Sad sam se sa Rajkom dopisivao, kao i prošli put kada je Đorđe branio protiv Švajcarske i Danske, baš je dobro obavio posao. I ako se sećate one jedne fenomenalne intervnecije protiv Danske, kada je spasio gol, ja napišem Rajku „Rale, video si Đoleta i onu intervenciju, spremi se za penziju“. On mi odgovorio, jeste, ali izbio je u korner…Morao je kaže živu da je uhvati, ne bi li njega oterao u penziju. Smejali smo se svi. Pa evo sada moram da pomenem i malog Kaličanina. Oduševljen sam sa njim. Veliki potencijal, dobar karakter, pozitivan. Prekjuče mi je prišao i pitao“Šefe, jel možemo da pošaljemo jedan dopis u Čukarički, da se sada posle ovog iskustva u A reprezentaciji, drugačije ophode sa mnom. I napišite im da ću utorkom od 16 do 17 časova da pravim ture u Staroj Pazovi da im govorim gde se šta nalazi. Mali je stvarno vrh. Svi se uklope u tu atmosferu. I Roske. I Aca Jovanović. Nisam ga poznavao privatno ranije, mislim znamo svi ko je, ali nismo imali mogućnosti da sarađujemo. Oduševljen sam sa njim, kakav je karakter, koliko je pozitivan.