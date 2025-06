- Vi znate nekad da pogodite. Jel vam to neko rekao. Sve ću da uradim kontra. Samo da ne biste bili u pravu. Ja sam strpljiv čovek, nemam pritisak i ne volim ga. I Filip Kostić je isto napravio glupost, dali smo gol i nema nikakve panike. Mogu mnogo uvreda i napada da podnesem. Pošteno radim svoj posao, bez obzira da li se slagali sa mnom ili ne, ne mom, već u interesu tima. Kada neko kaže, ne razumem ove zamene i to, majstore nisam ti ja kriv, to je zato što si glup. Činimo sve da reprezentacija bude raspoložena, igramo za naš narod i zemlju. Stalno im govorim to na sastancima. Mislim da to igrači shvataju, a mediji bi trebalo malo da razumeju borbenost i požrtvovanost. Mene ne morate. Cilj je svima isti - da Srbija ode na Svetsko prvenstvo. Kao što sam rekao biće nekih promena, da se ekipa osveži, a drugi je iz taktičkih rtazloga, biće tri promene u timu. Ne bih govorio o imenima, strpite se malo. Mogao bih i sastav da vam kažem, ali to nije u redu.