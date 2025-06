Napadač Barselone je objavio na društvenim mrežama da do daljeg neće igrati za nacioalni tim, tačnije sve dok ga vodi aktuelni selektor.

"Uzimajući u obzir okolnosti i gubitak poverenja u selektora, odlučio sam da na igram za nacionalni tim dok je on na čelu. Nadam se da ću ponovo igrati za najbolji tim na svetu", poručio je Levandovski.

"Ne mogu da zamislim igrača, bez obzira na ime, koji bira selektora i preti da neće igrati za reprezentaciju ok je on tamo. Smatram to neprihvatljivim. Mislio sam da se neko šali na internetu kada sam video vest", rekao je Lato.