- Imam drugu informacija. On jeste rekao, opet nije cela priča istinita. Sergej je rekao da nije prihički spreman, ali nije ni on bio iskren, da budem do kraja konkretan. Problem kod njih je nastao na Evropskom prvenstvu kada je Sergej prvo bio pripremljen da ne igra utakmicu, a onda kada je trebalo da uđe pitao je selektora šta da igra. On mu je rekao "šunjaj se između broja šest i osam". On je tu presekao da više ne igra za reprezentaciju. Ja sam siguran u to - rekao je Bogdanović na Una TV.