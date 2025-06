Konferencija selektora Srbije Dragana Stojkovića

Slušaj vest

Fudbaleri Srbije ostvarili su prvi trijumf u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo pošto su večeras u Leskovcu pobedili Andoru rezultatom 3:0.

Heroj Orlova na večerašnjem susretu bio je magični Aleksandar Mitrović, koji je na svom 100. jubilarnom nastupu za reprezentaciju postigao het-trik.

Nakon utakmice, utiske je sumirao selektor Srbije Dragan Stojković Piksi:

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Leskovca Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

- Kada je ovakav tip utakmica svaki bod i pobeda su veoma važni. Ono što je najvažnije jeste da je ostvaren cilj, uz vrlo pametnu i strpljivu igru. Na vreme smo postigli golove što nam je olakšalo posao. Prelepo veče za nas, za Aleksandra Mitrovića takođe. Odigrao je 100. utakmica, postigao je het trik, fantastičan domet za njega - rekao je Piksi pa dodao:

- Meni je drago što sam večeras pružio priliku igračima koji nisu igrali, to mi je bio plan i želja. Svi mogu da budu zadovoljni sa onim viđenim. Sad imamo tri meseca da se dobro pripremimo. Sremićemo se najbolje što možemo i idemo u nove izazove. Želim da se zahvalim fantastičnoj publici, bilo je mnogo dece na tribimama i mislim da će zadovoljno otići kući - zaključio je selektor Srbije.

Nakon toga Piksi je govorio na konferenciji za medije.

"Leskovac je uvek bio dobar domaćin i drago mi je da igramo ovde, pogotovo ove kvalifikacione, važne. Hvala domaćinima, igrači se dobro osećaju ovde, ja nisam toliko bitan. Ali ipak je ovo moj kraj i srce mi je puno".

Pitanje pobednika se nije postavljalo nijednog momenta

"Kada sam rekao da je upaljen crveni alarm, nisam se šalio. Mnogo ozbiljno smo shvatili utakmicu, ali pobeda nije dolazila u pitanje. Ofanzivan tip igre bio je prisutan i zadovoljan sam. Ovo su kvalifikacije, nebitan je protivnik. Čestitam igračima na osvojena puna tri boda".

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Leskovca Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Četiri boda posle dve utakmice, kao u kvalifikacijama za Katar:

"Nije loše. Bilo bi mnogo bolje da smo pobedili u Tirani. Ali ni ovako nije loše. Idemo utakmicu po utakmicu. Verujem u krajnji cilj".

Govorio je i o Dušanu Vlahoviću

"To je ono što sam govorio. Ne samo on, ali ako me već pitate za njega, izuzetno sam zadovoljan. Falio mu je gol. Ali borbenost, želja, pružio je sve što jedan napadač treba. Golovi će doći, možda već u Letoniji. Večeras nije trebao da da gol, jer je ovo bilo veče Aleksandra Mitrovića. On je postao istinska legenda. Istinska, jer postoji mnogo lažnih legendi. Ovo je bilo fascinantno".

Piksi je upitan da li Samardžić nije igrao zbog penala koji je skrivio u Tirani?

"Ne, ma kakvi. Ta nesmotrenost nije uticala na moju odluku. Videli ste da smo iskoristili sve igrače, čak i one koji nisu u Tirani. Račić, Štulić, Stojić koji je bio starter. To mi je bila ideja, da im dam šansu da igraju za reprezentaciju i osete atmosferu, ukus pobede, teren, travu... Samardžić nije ušao iz ovih razloga, a mogao je, nije niša sporno".

O pristupu igrača:

"U Tirani je utakmica bila specifična iz milion razloga. Od politike, pa nadalje. Nije bilo lako pripremiti, iako sam ja kao selektor učinio sve da momke pripremim na tu vrstu pritiska. Odgovor naših igrača je bio na maksimumu, što ljudi moraju da shvate. Atmosfera je bila fudbalska, opet ponavljam. A ova druga je bila za oprez, da niko ne pomisli da će biti lako, da pristup mora da bude na maksimumu. Danas na video-analizi sam upotrebio bukvalno te reči. Raduje me taj pristup, borbenost svih igrača, puno trčanja, verovanja u ideju i u toj želji da budemo uspešni. I to su stvari koje me raduju. Možete pobediti 1:0 ili 2:1, ali kada imate taj stav ka grbu i državi, onda je satisfakcija najveća moguća".

Opet o Kataiju i zašto nije igrao u Tirani:

Znate li koji je maksimalan broj zagrevanja? Regulativa UEFA je takva da smeju samo trojica igrača. Odradio je jedan lakši trening. Da je on igrao, onda ne bi Maksimović, pa biste me pitali zašto on nije igrao. Izmene se prave na osnovu onoga što se dešava na terenu. Ja tako funkcionišem. Ima trenera koji zapišu kada izlaze koja dvojica, pa u 65. minutu neko drugi... Meni je drago jer je pobedio timski duh Srbije i to se videlo od prvog do poslednjeg minuta. Važno je da smo cilj ostvarili, borba tek predstoji. Dolazi ono najlepše i najteže. A mi ćemo biti spremni za tu borbu. Ovo je veče Aleksandra Velikog Mitrovića"