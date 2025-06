"Ja mislim da idemo na SP. Imamo relativno povoljnu grupu za nas. Okej, Engleska je nesumnjivi favorit, ali mislim da smo mnogo kvalitetniji od Albanije. Odigrali smo tu utakmicu u Albaniji, koja nikog nije zadovoljila po kvalitetu. Ne znam kada sam odgledao goru fudbalsku utakmicu, ono je bilo mučenje za gledanje, a posle utakmice svi zadovoljni rezultatom. I Srbija i Albanija. To govori koliko su u stvari svi bili opterećeni zbog tog pritiska, politike, da se ne izgubi. Svi su bili srećni, samo da se ne izgubi… Utakmica nikakva, loša, svi zadovoljni, nisu poraženi. A gledano fudbalski, može Srbija da bude zadovoljna sa bodom. To je jedino vruće gostovanje koje imamo. Uzeli smo bod, nismo izgubili, znači nismo favorizovali Albance u startu. Čekamo ih kući, očekujemo da ćemo ih pobediti. I naravno, ja realno očekujem da kao drugoplasirani kroz baraž prođemo na šampionat", rekao je Terzić u intervjuu za "Sportal".

"Doći će trenutak kada će se pojaviti neka dobra generacija u Partizanu, kada ćemo mi zbog spleta okolnosti nekih ostati bez titule. Evo, imate situaciju u Hrvatskoj da je Dinamo, koji je dobro igrao u Ligu šampiona, izgubio titulu u Hrvatskoj, čije je prvenstvo, pratio sam ga, ispod kvaliteta Mozzart Bet Superlige Srbije. Mnoge utakmice sam gledao, Rijeka, Hajduk, Dinamo, toliko poraza, toliko neke prosečnosti, da je to neverovatno. I u toj ligi Dinamo nije uzeo šampionsku titulu. Tako da, eto, može se desiti, iako je sigurno najmoćniji klub sa najvećim budžetom i najboljim igračima. Imaju Baturinu i Sučića. Neverovatno je da izgube titulu, a desilo seo. Tako da i to je neka opomena nama da se ne opuštamo. Iako smo i bolji, moćniji, kvalitetniji, sa većim budžetom, nećemo se opuštati, pa da nas uhvate na spavanju", rekao je Terzić i dodao:

"Naša liga je kvalitetnija od Hrvatske. Isto tako, mislim da se u završnici prvenstva u Superligi pokazalo da ima kvaliteta i da ovaj sistem takmičenja nije loš. Poslednje kolo je bilo možda jedno od najboljih u poslednjih deset godina. Toliko neizvesnosti, toliko kvalitetnih utakmica, toliko dobrih golova, da su se iz minuta u minut pratile utakmice sa četiri stadiona. Stvarno, to što su prikazali, pre svega OFK Beograd, Novi Pazar i Kragujevac, TSC i Partizan, Vojvodina. Stvarno je neverovatno, da su se iz minuta u minut menjale tabele i ko ide u Evropu. I pokazalo se da sistem takmičenja nije presudan za kvalitet. To je šminka. Podsetiću, kada sam bio predsednik Fudbalskog saveza u periodu od 2005. do 2008. godine, mi smo tada smanjili ligu na 12 klubova, upravo iz razloga želje da se koncentriše kvalitet".