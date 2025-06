"Mogu da garantujem da Viktor Đekerš neće otići za 60 miliona evra plus 10 miliona u bonusima, jer to nikada nisam obećao. Do danas Sporting nije dobio nijednu ponudu za Đekereša, ni danas, ni prošle sezone", rekao je Varandaš na konferenciji za medije, a preneo Bi Bi Si (BBC).