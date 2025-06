Naizgled savršen brak Dejvida i Viktorije Bekam bio je ozbiljno uzdrman 2004. godine kada se slavni fudbaler našao u središtu skandala.

Slušaj vest

Proslavljeni engleski fudbaler Dejvid Bekam odlikovan je viteškom titulom, pa od danas nosi počasno zvanje - "ser".

Britanski kralj Čarls III je na svojoj rođendanskoj proslavi dodelio prestižnu titulu viteza proslavljenom fudbaleru za njegov doprinos britanskom društvu.

"Nikada nisam mogao ni da zamislim da ću dobiti ovakvu počast" priznao je Bekam.

Bivši fudbaler postao je ser Dejvid Bekam, a njegova dugogogodišnja supruga Viktorija - lejdi Bekam.

Foto: Chris Ratcliffe, PA Images / Alamy / Profimedia

Posle skandala u kom se našao 2004. godine malo ko je verovao da će dve decenije kasnije Vikorija ponosno stajati uz svog supruga.

Dejvid i Viktorija Bekam venčali su se davne 1999. godine i važe za jedan od najskladnijih i najstabilnijih parova u svetu slavnih.

Međutim, njihov naizgled savršen brak bio je najtežem ispitu 2004. godine kada se fudbaler koji je u tom periodu nastupao za Real Madrid našao u središtu ljubavne afere.

Ceo svet tada brujao je o navodnoj aferi Dejvida Bekama sa ličnom asistentkinjom Rebekom Los. "Idiličan" brak Dejvida i Viktorije bio je pred pucanjem, a Rebeka koja je tvrdila da je imala četvoromesečnu vezu sa fudbalskom zvezdom za kratko vreme postala glavna tema svetskih medija.

Foto: Screenshot

U dokumentarnoj seriji "Bekam" koju je "Netfliks" objavio oktobru 2023. godine, Dejvid i Viktrija su prvi put potpuno otvoreno govorili o aferi koja je žestoko uzdrmala njihov brak, pa je cela priča ponovo "zapalila" svetsku javnost.

Šokantne optužbe za neverstvo narušile su imidž fudbalera koji je do tog momenta važio za oličenje odanog porodičnog čoveka.

U ekskluzivnom intervjuu za "News of the World" tada 26-godišnja Rebeka Los, koja je bila Dejvidova lična asistentkinja, tvrdila je da je imala aferu sa Dejvidom. On je odmah oštro demantovao njene tvrdnje, nazivajući ih "smešnim".

Međutim, Los je u aprilu 2004. godine rekla da je spremna da dokaže svoju priču i na sudu ako treba. Rekla je da nema razloga da laže i da može da dokaže da se afera dogodila.

"Postoji nešto što znam o njemu, detalje o intimnim delovima tela koje bi znale samo žene koje su bile u krevetu sa njim. Ako ikada budem imala potrebu da pričam o tome, to će biti na sudu, a ne na televiziji", rekla je u jednom intervjuu Rebeka.

1/7 Vidi galeriju Rebeka Los 2004 godine Foto: Focus Pictures / Pacific coast news / Profimedia, Buchan, Shirley PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

List "News of the World", koji je navodno Rebeki platio više od 400 hiljada evra za ovu ekskluzivu, objavio je njenu tvrdnju da je spavala sa Dejvidom četiri puta u periodu od četiri meseca, zajedno sa tekstualnim porukama koje su navodno razmenili.

Dejvid i Viktorija priznali su da su optužbe i medijsko ludilo koje je usledilo ozbiljno uzdrmali njihov odnos.

"Bilo je teško nositi se sa tim. Bio je to prvi put da smo Viktorija i ja suočavali sa takvim pritiskom u našem braku", priznao je proslavljeni fudbaler.

Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Na pitanje da li je to bio najteži period u braku, Viktorija je bez oklevanja odgovorila:

"Sto posto. To je bio najteži period za nas. Kao da nas je ceo svet napadao, a napadali smo i jedno drugo, da budem iskrena. Znate, do Madrida delovalo je da smo mi bili protiv svih, ali tada smo bili zajedno, povezani, imali smo jedno drugo. Ali kada smo bili u Španiji, nije delovalo da imamo jedno drugo. A to je tužno. Ne mogu da vam opišem koliko je bilo teško i kako je to uticalo na mene", rekla je sa suzama u očima Viktorija.

Krejg je bio obezbeđenje poredice Bekam Foto: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Vidno emotivni Bekam, otkrio je da je nakon prelaska u Real prolazio kroz izuzetno težak period.

"Kada sam se preselio u Španiju, bilo je teško, jer bio sam sam... Bio sam deo kluba i porodice tokom cele karijere, od 15. do 27. godine. Prodali su me preko noći, naredni dan sam u novom gradu, ne govorim jezik, što je još bitnije, nemam porodicu uz sebe", kaže Dejvid i dodaje:

"Mislim da smo se oboje u tom periodu osećali, ne da gubimo jedno drugo, nego da se tonemo".

Na pitanje kako su to preživeli, slavni as iskreno odgovara:

"Ne znam. Ne znam... Ne znam kako smo to izdržali, iskreno", rekao je sa suzama u očima Bekam.

"Viktorija mi je sve. Bilo mi je neopisivo teško da je gledam kako pati. Ali, mi smo borci. Morali smo da se borimo jedno za drugo, da se borimo za našu porodicu. A ono što smo imali bilo je vredno borbe", dodao je Bekam.

Problemi u privatnom životu odrazili su se i na njegove partije na terenu.

"Bilo je dana kada bih se probudio i pomislio, kako ću na teren. Kako da glumim da je sve u redu. Osećao sam fizičku bol svaki dan kada bih otvorio oči", otkrio je Bekam.

U to vreme spekulisalo se da je Rebeka Los zaradila više od 4,5 miliona evra na intervjuima i učešćima u popularnim rijaliti programima.

Foto: Ian McIlgorm / dmg media / Profimedia

U jednom rijalitiju je upoznala i svog sadašnjeg supruga doktora Svena Kristjara Skaja i preselila se u Norvešku gde i sada živi.

U jednom intervjuu koji je dala 2016. rekla je da se ne kaje zbog onoga što je uradila.

"Da nisam bila poznata, ne bih bila pozvana u TV šou gde sam upoznala Svena sa kojim imam dva divna sina. Ne bih imala život kakav sada ima", rekla je Rebeka koja danas radi kao instruktor joge.

Aludirajući na skandal sa Bekamom, dodala je:

"Donela sam mnogo pogrešnih odluka, nagovorili su me na mnoge stvari. Naravno, ako bih mogla da se vratim u prošlost, možda bih promenila neke stvari, ali zar ne bi svi? Ne kajem se", poručila je tada Rebeka.

Bekamovi su uprkos svemu na kraju opstali. Uz dosta muke uspeli da prebrode najveću krizu i danas uživaju u srećnom braku. Kruna njihove ljubavi su sinovi Bruklin, Romeo, Kruz i ćerkica Harper.

Rebeka isprozivala Bekama

Nakon prikazivanja dokumentarca Rebeka (46) je žestoko isprozivala legendarnog fudbalera i još jednom izjavila da se afera zasita dogodila.

Nimalo joj se nije dopalo što Dejvid sebe predstavlja kao žrtvu i svojim izjavama indirekto optužuje nju za patnju koju je Viktorija doživela.

"Razumem da on ima imidž koji mora želi da sačuva, ali on sebe prikazuje kao žrtvu i čini sve da ja izgledam kao lažov, kao da sam izmislila ovu priču" rekla je ogorčena Rebeka za "Dejli mejl" i dodala:

"Sve je predstavio u smislu 'jadan ja'. Mora da preuzme odgovornost"

Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Bivša manekenka smatra da je svojim izjavama u dokumentarcu Dejvid indirektno sugeriše da je ona "naterala Viktoriju da pati" i jasno ističe da se afera zaista dogodila.

"Da, priče su bile užasne, ali su istinite. On u dokumentarcu govori o tome da je to njegov privatan život, on to drži za sebe. Jedno je držati svoju intimu za sebe, a drugo je obmanjivati javnost", rekla je Rebeka.

Ona je istakla da je imala potrebu da se oglasi zbog svoje porodice.

"Imam i ja porodicu i decu, koja takođe imaju Gugl i mogu da gledaju dokumentarne filmove. Želim da znaju da je njihova majka bila dovoljno hrabra da ustane i zauzme se za istinu", poručila je Rebeka.

Kurir sport