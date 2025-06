Podsetimo, prema toj informaciji, crno-belima je uvedena mera zabrane registracije novih igrača do izmirenja jednog od pravosnažnih dugovanja .

"Tačno je da smo u sredu dobili od UEFA potvrdu da nas je na sudu dobio agent Hamidua Traorea, u sporu od pre tri godine. To je dugovanje od 50.000 evra za agenta, verovatno za proviziju. On je to prijavio UEFA, mi smo istog dana uplatili taj novac, kada je stigla presuda", rekao je Ljajić za "Mozzart sport" i dodatno pojasnio: