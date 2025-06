- Nikad duža sezona, zbog nikad ranijeg početka u Ligi šampiona, nažalost počinjemo od druge runde kvalifikacija, moramo biti maksimalno spremni. Već prekosutra odlazimo na Zlatibor, neki igrači imaju produžen odmor i svi će se priključiti osnovnom delu ekipe na Zlatiboru. Ne znam šta vas interesuje, svi sa nestrpljenjem očekujemo vesti iz Niona, 18. juna, da vidimo prvog protivnika u drugoj rundi. Ostalo znate, vraćamo se sa Zlatibora, potom idemo u Soči da igramo prijateljski meč sa Zenitom 29. juna, onda se prepakujemo i idemo u Austriju, gde ćemo imati četiri prijateljske utakmice, sve do 14. jula. To je neki uvod. Ono čime smo zadovoljni jeste da smo zadržali ekipu iz kvalifikacija i grupne faze Lige šampiona, doveli smo Veljkovića i Rodrigaa i levog beka. Nije bila promocija, ali neću da govorim ime... Biće onako kako je šef zamislio - počeo je priču Terzić, pa se dotakao i potencijalnih pojačanja:

- Rekli smo, dok se ne završe pripreme, nama je prioritet plasman u Ligu šampiona, ne postoji ponuda koja može da nas zadovolji, dok se na završe kvalifiakcije za Ligu šampiona. Eventualno ako se pojavi ponuda za Maksimovića, tražimo 20 miliona za njegov transfer, za sada ostaju svi, niko ne može da ide iz Zvezde. Doveli smo dva štopera i levog beka, to smo najavljivali tokom proleća. Imamo sada Seola na desnom beku, imamo novog igrača, koji će biti predstavljen i promovisan za par dana uz mladog Stojkovića od kojeg mnogo očekujemo, to smo dobili od Nedeljkovića i Mimovića na toj poziciji. Na levom beku imamo i mladog Avdića, on nije neophodan.