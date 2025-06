"Ima nagoveštaja da će biti promena u sastavu, što ne bi trebalo mnoge da brine, tako je u fudbalu, neko ide, neko dolazi, jednostavno ako stigne dobra ponuda, normalno da će klub da je razmotri. Ako klub i igrač budu imali zajednički interes, onda će sesti za sto. Da li će biti još nekih dolazaka, to sve zavisi od odlazaka. Ali što je najbitnije, a to je da mi svakako imamo potencijal i kvalitet, ali imamo i glave koje nam nisu na pravom putu. Pripreme koje sledeće će da budu malo teže nego do sada. Možda je to bio razlog što smo u nekim utakmicama padali i gubili bodove, zbog čega smo izgubili Evropu, ali nećemo se više vraćati".