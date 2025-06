"Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare da igraju za reprezentaciju i da neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo doći".

"Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana pre početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da to nije bila neka želja velika".