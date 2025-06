"Iznenađuje me lakoća s kojom su izrečene netačne tvrdnje o navodnoj nezainteresovanosti Fudbalskog saveza Srbije za Miloša Kerkeza. Istina je potpuno drugačija”, ističe direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić koji je lično razgovarao u više navrata sa Miloševim ocem, Sebastijanom Kerkezom.

“Tokom jednog razgovora, otac Sebastijan mi je otvoreno rekao da će se Miloš opredeliti za Mađarsku jer je to – citiram ‘najlakši i najbrži put da on i supruga dobiju mađarski pasoš’. Takve razloge neću komentarisati, ali ih ne možemo nazvati sportskim. Zato me dodatno čudi da se sada u javnosti gradi narativ o nebrizi ili neozbiljnosti Saveza, jer je istina potpuno drugačija”