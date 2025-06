-Probaćemo da promenimo formaciju, ništa po svaku cenu. Tražim intenzitet od prvog izlaska na teren. Ne interesuje me što je neko pretrčao 12, 13 kilometara. Hoću veliku brzinu, sa mnogo igrača u završnici, da dajemo golove. U prethodnih nekoliko sezona postizali smo po 30 do 35 golova. To je nedopustivo malo. Biću vam najbolji drug i brat, sve ću da vam dam, ali na terenu – sve ću da vam uzmem. Očekujemo još nekoliko pojačanja i želim od starta da krenemo kako treba, istakao je Milan Nikolić, novi šef stručnog štaba.