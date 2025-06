– Izuzetno sam srećan zbog dolaska u Vojvodinu. Kada se pojavila opcija za dolazak u Novi Sad, nisam previše razmišljao, odmah sam rekao da to želim. Prvi utisci su sjajni i već sada mogu da vam kažem da sam doneo dobru odluku – počeo je priču Mustafa, koji je odmah po dolasku u Vošu proslavio 25. rođendan.

– Prvo, ono najvažnije, da pomognem timu! Gledam pre svega da moja igra donese rezultate ekipi, a naravno, želim i što više golova, asistencija, dobrih poteza. Daću sve od sebe da “kolone” golovi i asistencije budu lepo popunjene, ali verujte mi to uvek mnogo manje vredi kada rezultati tima nisu onakvi kakvi želimo da budu.

– To je potpuno iza mene, spreman sam za maksimalan rad na svakom treningu i da ispunim sve ono što treneri postave kao zadatak. U svaki trening i pripremnu utakmicu ulazim sa 100 odsto jer verujem da je to jedini put da dođem do uspeha.