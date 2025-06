- Aktuelno to je jedan međuprostor, koji bi dao doprinos napretku fudbala u ovom celom regionu. To bi sasvim sigurno uticalo na nastup klubova iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Slovenije u Evropi. Ta ideja svakako po fudbal nije loša, ali nisam siguran koliko su ljudi iz naših saveza spremni na takav poduhvat, a ne zna se ni kako bi reagovala UEFA, s obzirom na zgusnuti kalendar.

- Tek kada se nađete na jednom planetarnom ili kontinentalnom takmičenju možete da se suočite s „dijagnozom”: ko ste i gde pripadate u tom fudbalskom kosmosu. Važno je za fudbal u Srbiji da smo bili učesnici na dva velika takmičenja u kontinuitetu. Selektor Dragan Stojković je to uspeo sa kapacitetom koji je imao na raspolaganju. To se ne sme potcenjivati. To su naši najveći dometi u poslednje dve decenije. Igramo u skladu sa kvalitetom koji posedujemo. Moj stav je da ne smemo da se zaluđujemo da u Srbiji imamo svetski kvalitet. Na kraju, kao i u kvalifikacijama za predstojeći Mundijal, postoji serija od osam utakmica koje na kraju pokažu ko si i gde pripadaš. Fudbal svuda napreduje i ne sme se niko potceniti. Jeste jun i vladao je umor, ali Severna Makedonija koja je na 68. mestu Fifine liste odigrala je egal sa osmoplasiranom Belgijom. Engleska je s teškom mukom „odradila” meč protiv Andore ili BiH protiv San Marina... Kvalifikacije su prilika da vratimo kult reprezentacije i navijače na stadione širom Srbije. To će biti i dodatni motiv igračima, ja to znam po sebi.