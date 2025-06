- Rastrgli su me na internetu – to je izuzetno nepravedno. Imam 29 godina, čak ni 30. Nisam nikome ništa učinila. To utiče ne samo na mene, već i na moju porodicu. Govorimo o pretnjama smrću, uvredama, optužbama poput "pedofilije"... To je previše - rekla je u programu Vaskezova i dodala: