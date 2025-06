Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia, via www.imago-images.de / imago sportfotodienst / Profimedia

"Božja ruka" i gol veka! Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia, via www.imago-images.de / imago sportfotodienst / Profimedia

Maradona je dodao loptu do Horhea Valdana, a ovaj je pokušao da je ubaci u šesnaesterac. Međutim, u želji da je izbaci što dalje od gola Stiv Hodž ju je poslao u srce kaznenog prostora. Na nju su išli Maradona i Piter Šilton. Pošto je bio 20 centimetara niži od engleskog golmana Argentinac ju je pesnicom udario i poslao u mrežu. Uzalud su bili protesti fudbalera u belim dresovima. Sudija Ali Bin Naser iz Tunisa je pokazao na centar.

- Čekao sam da me igrači zagrle, ali oni to nisu uradili. Tada sam im rekao da me zagrle ili arbitar neće priznati gol - rekao je Maradona koji je na konferenciji posle utakmice istakao da je pogodak postignut uz pomoć "njegove glave i Božje ruke".