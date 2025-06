"Paralelno sa radom na terenu, radimo i van njega kako bismo ojačali tim, tako da u narednim danima možemo očekivati novitete i verujem da ćemo biti jači iz dan u dan. Pohvaljujem, naravno, i sve mlade igrače koji odlično rade. Oni predstavljaju perspektivu kluba i od njih zavisi koliko će napredovati, a ukoliko nastave da rade kao do sada očekujem samo lepe stvari od njih", dodao je Blagojević.

"Razgovarali smo u klubu na tu temu, imamo više varijanti. Natho je dugi niz godina ovde, igrač je sa autoritetom i ima svoju težinu i on će, svakako, biti jedan od kapitena, ali će to biti neko od mlađih igrača. Ono što smo videli na meču protiv Radničkog - Dragojević u prvom, Natho u drugom, to je otprilike neka kombinacija", otkrio je Blagojević.