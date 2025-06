- Tražio sam da mi klub osigura kondicionog trenera jer sam i dalje bio član ekipe. Imao sam pravo na to. Recimo da me Juventus nije podržao i to mi je ostalo urezano u pamćenje. Nisam razumeo zašto. Mislio sam da sam u sukobu s antidopingm vlastima, a ne s Juventusom. Nisam više mogao svaki dan voziti decu u školu i prolaziti pored stadiona i trening-centra znajući da dugo neću igrati. Deca su me stalno pitala kad ću se vratiti na teren i kad će me opet gledati na stadionu. Spreman sam sada, fizički i psihički te jedva čekam da opet počnem. Imam 32 godine, ali se i dalje osećam kao dete.