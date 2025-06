Navijači su prethodne sezone dokazali da dišu za klub, a to su nastavili da čine i tokom pauze između dve sezone.

"Verujte, radimo od šest ujutru, do sedam, osam uveče. Radnici su malo umorni, ali radimo sve, da završimo naš deo posla. Jedan od glavnih projekata je bio da odradimo glavne šahte, kišnice i fekalne kanalizacije na ovom južnom delu tribine. I glavni nam je zadatak, kao što vidite, da pokupimo svu vodu sa ovog platoa, da pokupimo svu tu kišnicu, i da je odvedemo u Ulicu Oslobođenja, gde su i formirane glavne šahte za stadion", rekao je Škrijelj.

"Ne možeš voleti ovaj klub polovično. Ili si sav u njemu, ili nisi. Zato i jeste ovaj talas podrške više od solidarnosti – to je bunt. Nema više izgovora. Nema više čekanja. Do sada se javilo preko stotinu ljudi. Investitora, navijača, radnika, povratnika iz dijaspore. U Pazaru se više ne čeka čudo – čudo se pravi. Pohvala za sve ljude i sve koji su uložili trud – svaka ruka, svaka ideja i svaki korak napred su deo ovog zajedničkog uspeha. Evropa dolazi u Pazar 24. jula – i to je dokaz da je Novi Pazar evropski grad. Grad ponosa, zajedništva i vizije", rekao je Dreković.