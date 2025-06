Iako je do početka šampionata ostalo još dosta vremena, Lešnjak je istakao da se već zna kostur tima.

„Odlični su, slušaju, dobri su. To su igrači iz naše škole, tamo su proveli bar tri-četiri godine, neki su tu od školice fudbala. Svi znaju kakav smo klub, vaspitani su i slušaju“.

„Teško je vraćati se unazad i razmišljati o tim nekim stvarima, koje su propuštene. To je gubljenje vremena. Moramo da gledamo šta je ispred nas. Da pokušamo na sve moguće načina da dođemo do plej-ofa, da što više igrača odigra dobro i podignemo njihov nivo. Tako ćemo doći do rezultata“.