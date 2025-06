- Sigurno da sam zadovoljan, posebno zato što sam proveo godinu dana u Železničaru, bilo mi je lepo. Kada sam prošle godine stigao u klub, zajednički smo postavili cilj - plej-of. To me je dodatno motivisalo da ostanem, pored toga što sam se ovde osećao prijatno. Ljudi u klubu su izuzetno korektni, atmosfera je pozitivna, a posebno mi je značilo to što je stručni štab ostao u istom sastavu - istakao je Popović.