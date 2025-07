- Klub je posle promena 2000. godine ostao bez državnih sponzora. Nije se ugasio, ali je ostao bez kompletnnog prvog tima. Onda sam ja ušao u klub sa kolegom Palađijem, koji je prethodno igrao u Vojvodini, Grčkoj, Mađarskoj, zna dosta dobro fudbal. On prvo kao igrač, pa posle kao moja desna ruka. Stadion je bio krš, trava zarasla do kolena, svlačionice ruiniriane, tribine propale... Baš u to vreme Nikola Žigić prelazi u Valensiju, mi kao matični klub dobijamo 200.000 evra i sve ulažem u stadion, sređujemo uslove za decu. Nismo čak hteli da uđemo u viši rang iako smo bili prvi, ali smo kasnije ušli kao treći, jer tada drugi nije hteo.