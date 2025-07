- Zaista sam ostao bez reči. Do juče, nikada nisam pomislio da će postojati nešto što bi me uplašilo od povratka u Liverpul posle pauze. Saigrači dolaze i odlaze, ali ne ovako. Biće izuzetno teško prihvatiti da Diogo neće biti tu kada se vratimo. Moje misli su sa njegovom ženom, njegovom decom i naravno njegovim roditeljima koji su iznenada izgubili svoju decu. Onima koji su bliski Diogu i njegovom bratu Andreu potrebna je sva podrška koju mogu dobiti. Nikada neće biti zaboravljeni - istakao je Mohamed Salah.

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova jutros na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja.

Da tuga bude još veća, Diogo Žota i njegova dugogodišnja devojka Rute Kardozo venčali su se pre desetak dana, pa je on iza sebe ostavio suprugu, ali i troje dece.

Sudbina se na stravičan način poigrala sa Žotom koji je bio primoran da putuje automobilom jer su mu doktori zabranili let avionom, pošto je nedavno imao operaciju na plućima.

- Diogo je nekada birao da putuje drumom, jer je imao neke plućne tegobe, ništa ozbiljno, a kao što znamo, postoji trajekt koji povezuje jug Engleske sa španskom regijom Kantabrija. Informacije koje imamo je da je trebalo da uzme trajekt do Santandera, što znači da nije bilo baš putovanje kolima od Engleske do Portugala - rekao je on.