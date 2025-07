Brđani su do momenta u kom je rađen ovaj intervju odigrali dve prijateljske utakmice u Sloveniji, a učinak je maksimalan, upisano je isto toliko trijumfa. Tim Milana Lešnjaka je najpre pobedio Koper minimalnim rezultatom 1:0, a onda i Celje sa 2:1. Mečevi ovakvog tipa imaju svrhu, osim uvežbavanja taktike, služe i za izgradnju karaktera i pobedničkog mentaliteta.

- Znače nam te pobede za samopouzdanje, pogotovo zbog prošle sezone. Zato sada pokušavamo da stvorimo pobednički mentalitet i sa njim uđemo u prvenstvo, i nadamo se da ćemo naredne sezone ostvariti mnogo bolje rezultate nego što je to bilo prošle sezone.

- Čukarički je poslednjih nekoliko godina bio ozbiljan konkurent u samom vrhu tabele. Bili smo u plej-ofu, borili se za Evropu, a igrali smo i grupnu fazu Lige konferencija. Zbog svega toga, može da se kaže da je sezona iza nas bila neuspešna, ali Bože zdravlja mislim da ćemo naredne sezone uspeti da se vratimo u vrh, mi ne sumnjamo u to. Imali smo dosta problema, lako izubljenih bodova, nedostatak povređenih igrača... Zbog svega toga je usledila serija negativnih rezultata, ali sve je to iskustvo koje će nam značiti u budućnosti.

- Odgovornost uvek postoji, ali smatram da sam dorastao tome. Bio sam na pozajmici ranije, ovo mi je treća sezona u seniorskom fudbalu. Postoji jedna doza pritiska, ali to normalna stvar i uspevam da se izborim sa tim. Drago mi je što sam dobio veliku šansu prošle godine i ja se nadam da sam opravdao očekivanja.

Fudbalskoj javnosti u Srbiji, a i šire, ime Đorđe Petrović je dobro poznato. Golman koji je ponikao u Čukaričkom, krenuo je sa Banovog brda i stigao do dalekog Londona, gde je obukao dres Čelsija. Mnogi sada Lazara porede sa starijim kolegom, što njemu svakako laska, ali ne stvara dodatni pritisak.

- Nije mi to pritisak. Ja Đoleta poznajem i voleo bih da imam ono što on ima u ovom momentu, takva karijera. Prija mi, lepo je čuti kada te neko poredi sa njim. Ipak je on vrhunski golman, golman Čelsija koji sada brani u Strazburu, proglašen je za jednog od najboljih golmana Evrope i po nekim parametrima je u samom vrhu - sipao je Kaličanin hvale na račun Petrovića, a sa momkom uz kog je stasavao na Brdu i dalje je u kontaktu: