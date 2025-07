- Da smo pričali u startu o 10-12 miliona i nekim bonusima, on ne bi ni počinjao pripreme sa Zvezdom. Znam, jer sam prisustvovao razgovorima, i znam koji su, da ne spominjemo sada ekipe… Mislim da će otići do kraja avgusta.

- Ja ekonomski mogu da sačekam, Crvena zvezda ne znam da li može. Ne ulazim u to. Napravljen je malo ambijent kao da mora da ode. Mediji, nadimak Mesi, počeo je da igra mnogo dobro, onda je kao i svi mladi igrači imao silaznu putanju. I to ljudi ne shvataju. Jamala da nisu istrpeli, ni on ne bi bio Jamal. Ja se sećam da je igrao, pa bio najgori na terenu. Ali, ljudi znaju šta hoće, pa ga istrpe. To Zvezda zna da radi. Istrpela ga je.