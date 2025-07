- Kada je moj otac preminuo, pored bola zbog njegovog gubitka, morali smo da se nosimo i sa najezdom kamera i znatiželjnih pogleda – na groblju, na svakom mestu na kom smo se pojavili. A zamislite, tada pažnja javnosti nije ni bila kao danas, kada je sve dostupno svakome. Ni u jednom trenutku nismo (mi, deca) mogli da napustimo kapelu – to je bilo moguće tek kada je počela sahrana, takav je bio haos oko nas.

Na sahrani su bili i predsednici, selektori reprezentacije u to vreme, kao što je bio Luís Filipe Scolari. Iskreno, ne sećam se nijednog od njih. Sigurno su mi prišli, sigurno su me pozdravili – ali bol mi je zamutio pogled.

Što se tiče bola, porodice i istinske podrške... To ne možete da razumete dok sami ne prođete kroz to. Ako mi neko pošalje poruku u kojoj kritikuje bilo šta što moj brat uradi – blokiraću ga. Potpuno ga ignorišem. Takvi to urade samo jednom.