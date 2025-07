„Ovo mi je treća godina na Bledu i utisci su fenomenalni, od samog hotela do terena, zaista nemamo nikakve zamerke. Ovde se osećamo, mogu da kažem, kao domaći i stvarno uživamo svakog dana u Sloveniji“, kazao je na početku razgovora Nikola Stanković .

„Šef se trudio da pruži što veću minutažu svakom pojedincu, iako u ovom momentu rezultat nije važan, iz sva tri duela smo izašli kao pobednici, tako da sa te strane smo vrlo zadovoljni. Što se tiče same igre, mislim da još ima mesta za napredak i verujem da ćemo kroz ovih poslednjih nekoliko dana to ukomponovati i biti spremni za početak sezone“, kazao je Stanković, koji je potom dodao:

„U ovoj fazi priprema su pomalo noge teške i psihički nije lako, ali jesmo pokazali karakter. Trenutno smo u fazi gde nas umor stiže i deluje mi da će u odnosu na prošlu sezonu za početak biti lepša igra, raznovrsnija i da će sve da dođe na svoje mesto. Bilo je nekih promena, došao nam je Tomović, koji je stariji igrač i nama je mnogo lakše uz njega i savete koje nam daje. Trudimo da damo sve od sebe na treninzima i mislim da se to kasnije vidi na terenu.“

„I tada sam svim srcem želeo da dođem u Čukarički, kao petnaestogodišnjak. Međutim, tada nije došlo do dogovora Čukaričkog i mog tadašnjeg kluba Apolona, pa sam nešto kasnije otišao u Crvenu zvezdu. Moja prva želja je bio Čukarički, ali to se ipak ostvarilo posle sedam godina.

„Pamtim ga po lepom, osvojili smo duplu krunu i plasirali se u Ligu Evrope. Hajde, ostaje žal što nisam barem bio na klupi za Ligu šampiona da osetim i to, ali naravno da ću pamtiti debitantski nastup i pogotovo to ko mi je tad bio trener. Počeo sam da igram u veznom redu, jer mi je uzor bio Dejan Stanković. Tako se poklopilo da mi nakon završetka karijere bude trener, bilo je lepo slušati njegove savete i uživo sam stvarno u svakom trenutku u Zvezdi. Sreli smo se potom, ja u dresu Čukaričkog, on kao trener Ferencvaroša, u Ligi konferencije. Razgovarali smo, naravno, dao mi je nekoliko saveta, a ja sam mu čestitao na pobedi.